Речь идет об Анне Ревенко – новом советнике по вопросам обороны и национальной безопасности президента Майи Санду. Согласно данным Национальной комиссии по неподкупности, в бытность Ревенко диктором центра по борьбе с трафиком людей при МВД она задекларировала в 2013 году доходы своего мужа Романа Ревенко в сумме 60 тыс. леев. Источником средств была компания ”Nova-Imprim”, которой владел ее супруг и которую советница Санду пыталась скрыть.

Интересно, что в той же декларации Анна Ревенко указала доход в 360 тыс. леев. Эти деньги ее муж заработал тоже в 2013 году, сдавая в аренду автомобиль. Оказалось, что Роман Ревенко отдал под наем собственный автомобиль фирме, которой он же и владел – – SRL ”Nova-Imprim”. Другими словами, доход от аренды автомобиля был в шесть раз больше зарплаты, которую он получал там же.

Эксперты объяснили, что подобные методы используются для того, чтобы увеличить расходы компании, что ведет к оптимизации налоговых выплат.

Напомним, что в 2015 году Анна Ревенко, в бытность директором Центра по борьбе с трафиком людей при МВД, обвинялась в сокрытии многомиллионного состояния.

Так, согласно одному из документов Национальной комиссии по неподкупности от 2015 года, Анна Ревенко не указала в декларации за 2013 год наличие одной квартиры из четырех, которыми она владеет вместе с мужем. Недвижимость эта далеко не рядовая, а площадью в 144.9 кв.м. Инспекторы установили, что советник Майи Санду не задекларировала и три нежилых помещения, три земельных участка и автомобиль, а также 12 банковских счетов и доли в компаниях, которыми владела она и ее муж.