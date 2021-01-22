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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове появилась угроза межэтническому миру

22 января
16:37 2021
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Посольство РФ в Молдове обнародовало заявление в связи с решением КС отменить закон о статусе русского языка.

Вердикт Конституционного суда Республики Молдова от 21 января с.г. о лишении русского языка статуса языка межнационального общения представляется тревожным фактором в контексте сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве, говорится в Заявлении.

На протяжении десятилетий наряду с государственным языком Республики Молдова русский язык выступает неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования всех национальных групп страны – молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков. На таком фоне оскорбления радикалов в адрес руководства нашей страны, народа России и русскоязычных граждан Республики Молдова выглядят кощунственно и противоестественно.

Реакция здоровых молдавских сил на русофобские акты вполне понятна. О последствиях антироссийского шовинизма в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия здесь хорошо помнят, подчеркивается в документе посольства.

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