Молдова быстрыми темпами возвращается к состоянию захваченного государства. Этому способствует президент страны Майя Санду, которая, как отмечают эксперты и аналитики, копирует действия бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка. Портал Sinteza.ORG получил сведения из источника в Службе безопасности и информации о том, что администрация президента и лично Майя Санду обратились в ведомство с запросами, которые не вписываются в правовое поле. По данным источников из спецслужб, Майя Санду потребовала проверить политических оппонентов, как на национальном уровне, так и местном. В территориях представители ведомства уже начали проверки местных властей, где мэрами являются в основном представители ПСРМ. Эту информацию подтвердили два мэра из северной части страны, у которых сотрудники СИБа потребовали отчеты, включая и о финансовой деятельности.

За последние три недели на стол главы государства попали докладные с информацией о ее политических оппонентах, депутатах, министрах и так далее. Также в них содержится информация о публичных личностях – журналистах и гражданских активистах.

«То, что происходит теперь, такого не было даже во времена Плахотнюка. Президент Майя Санду хочет превратить нас в политическую полицию, что беспокоит многих офицеров, которые честно выполняют свой долг», – добавил источник.

Он добавил, что, если дела продолжатся в том же направлении, то «можно предположить, что офицеры напишут открытое письмо руководству страны и международному сообществу. СИБ нельзя втягивать в игры и политическую борьбу, потому что у нас другие задачи…»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Майя Санду давит на Генерального прокурора, чтобы он начал уголовное преследование в отношении политических оппонентов главы государства.

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