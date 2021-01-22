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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: ПСРМ зарегистрирует новый законопроект о языках в Молдове

22 января
11:28 2021
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ПСРМ зарегистрирует сегодня новую законодательную инициативу о функционировании языков в Молдове. Об этом заявил лидер социалистов Игорь Додон в ходе прямой трансляции в социальных сетях. Он уточнил, что социалисты будут настаивать, чтобы законопроект был рассмотрен на первом же заседании парламента.

«Мы сделаем все, чтобы этот проект был проголосован и чтобы Молдова оставалась межэтническим государством», – заявил Додон.

Уточним, что в четверг, 21 января, Конституционный суд аннулировал закон о функционировании языков, который был принят в парламенте в конце 2020 года. ПСРМ считает решение суда политическим.

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