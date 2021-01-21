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Газета "Кишиневские новости"

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Бесценная янтарная кислота для нашего здоровья

Бесценная янтарная кислота для нашего здоровья
21 января
21:48 2021
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Янтарь – яркий, теплый, наполненный энергией солнца, которого нам так не хватает в холода. Зимой наш организм работает в экономном режиме, и ему просто необходимы дополнительные источники энергии и подпитка разными полезняшками. И здесь может помочь янтарная кислота, которую сегодня получают не только из янтаря, как в 17 веке. Она содержится в различных растениях, а также наш организм может получать ее с продуктами питания.

Янтарная кислота продуцирует энергию в нашем организме и обеспечивает жизнедеятельность. Помимо этого, она обладает противовирусным эффектом и улучшает проницаемость сосудов. Так как янтарная кислота является капилляропротектором, ее активно применяют при проблемах сердечно-сосудистой системы. Эта чудо-кислота прибавляет сил, улучшает самочувствие, повышает работоспособность делает человека более активным и бодрым. Известно также о ее антиоксидантных свойствах и способности выводить токсины, а также улучшать депрессивное состояние. Кроме того, янтарная кислота ускоряет обмен веществ и делает его более качественным, а продукты, ее содержащие, усваиваются довольно быстро.

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