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Газета "Кишиневские новости"

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Советница Санду разжигает межнациональную рознь в соцсетях

Советница Санду разжигает межнациональную рознь в соцсетях
21 января
20:08 2021
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фото: facebook






Советница Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко, похоже, забыла о пандемии и начала атаковать на своей странице в соцсети армян, азербайджанцев, русских, белорусов и представителей других живущих в нашей стране национальных меньшинств за то, что они говорят на русском языке. Комментарий Немеренко последовал после сегодняшнего скандального решения Конституционного суда, сообщает aif.md.

«Меня удивляет, какое неуважение к румынскому языку, языку коренного населения, проявляют некоторые из тех, кого моя страна приняла с теплом и прижала к груди, как своих детей – армяне, азербайджанцы, русские, белорусы. Что происходит с этими людьми? Почему они не хотят учить такой божественно красивый язык?» – возмутилась она.

Публикация нашла отклик у почитателей Немеренко и набрала десятки комментариев. В них сторонники президента называют представителей нацменьшинств “дикарями”, “шовинистами” и “предателями”. Сама бывший министр никак не отреагировала на эти эпитеты.

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