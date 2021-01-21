Специалисты из Национального института рака проанализировали данные около ста сорока тысяч человек, обследованных по поводу рака. Большинство пациентов перешагнули шестидесятипятилетний рубеж. Кроме того, был проведен опрос на предмет приема ими препаратов аспирина.

Оказалось, что люди, которые хотя бы три раза в неделю принимали аспирин, были на четверть меньше подвержены риску смерти от рака груди и на треть – от рака мочевого пузыря по сравнению с теми, кто препарат совсем не принимал.

Ученые сделали вывод, что аспирин может оказывать положительное влияние на организм при некоторых видах рака, снижая риск летального исхода. Но влияние на другие виды рака не доказано. К тому же, подчеркивают исследователи, аспирин небезразличен для желудочно-кишечного тракта – возможно возникновение кровотечения, сообщает tvzvezda.ru.