Четверг, 21 января 2021, 00:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Затулин: КС Молдовы играет в одну дуду с новым президентом Санду

Затулин: КС Молдовы играет в одну дуду с новым президентом Санду
21 января
19:38 2021
Версия для печати

Конституционный суд Молдовы является ярко выраженным партийным органом, а в его составе люди, которые стремятся к тому, чтобы как можно скорее Молдавия стала Румынией. Так прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ситуацию с признанием незаконным закона о функционировании языков на территории Молдовы.

«И, конечно, для них всё, связанное с особым статусом русского языка, — напоминание о тех временах, когда Молдавия была частью общего с нами политического пространства. Они в данном случае играют в одну дуду с новым президентом Майей Санду. Но надо отметить, что принятие каких-то новых репрессивных мер против русского языка возможно, только если изменится ситуация в парламенте», – пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,45+0,48%
EUR21,22+0,85%
GBP23,95+0,90%
UAH0,62+0,36%
RON4,35+0,84%
RUB0,24–0,03%

Курсы валют в MDL на 21.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд