Конституционный суд Молдовы является ярко выраженным партийным органом, а в его составе люди, которые стремятся к тому, чтобы как можно скорее Молдавия стала Румынией. Так прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ситуацию с признанием незаконным закона о функционировании языков на территории Молдовы.

«И, конечно, для них всё, связанное с особым статусом русского языка, — напоминание о тех временах, когда Молдавия была частью общего с нами политического пространства. Они в данном случае играют в одну дуду с новым президентом Майей Санду. Но надо отметить, что принятие каких-то новых репрессивных мер против русского языка возможно, только если изменится ситуация в парламенте», – пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.