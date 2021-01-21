Врачи сегодня научились пересаживать самые разные органы. Но операция, которую недавно сделали врачи французского города Лиона, уникальна, ее провели впервые в мире.

Сорокавосьмилетнему жителю Исландии пересадили обе руки и плечи. Два десятилетия назад он, электрик по профессии, получил удар током, в результате которого потерял обе конечности. Узнав, что клиника в Лионе занимается пересадками (здесь уже был опыт трансплантации рук, но без плеч), пациент подал заявку, и когда ее приняли, перебрался на жительство в Лион. Правда, ждать операции пришлось больше пяти лет.

Операция, которая продлилась пятнадцать часов, прошла успешно, состояние пациента стабильно. Однако существует опасность, что чужие органы не приживутся, поэтому больной находится под постоянным медицинским наблюдением, сообщает ru.diez.md.