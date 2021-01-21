Американские эксперты сообщили, что найдена причина зависимости людей от употребления сладких десертов, в первую очередь шоколада. Это может быть вызвано с нехваткой магния в организме, если его недостаточно поступает с пищей. Так что достаточно включить в меню продукты, богатые магнием: орехи, все бобовые, авокадо, сыр тофу, икру и жирную рыбу, шпинат, бананы, цельнозерновые каши, отруби и хлеб из цельнозерновой муки, чтобы на сладкое тянуло меньше. А лучший способ борьбы с этой тягой – пятнадцать-двадцать граммов черного горького шоколада с содержанием какао не менее семидесяти процентов, которые нужно не торопясь съексть.

Кроме того, магний очень важен для поддержания в нормальном состоянии костей, сердечно-сосудистой системы и системы пищеварения, укрепления иммунитета, улучшения сна, повышения энергии. А вот если магний в постоянном дефиците, могут развиться гипертония, сердечные патологии, диабет второго типа и остеопороз, сообщает profile.ru.