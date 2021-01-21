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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Санду должна отстаивать интересы граждан, а не партии ПДС

Фуркулицэ: Санду должна отстаивать интересы граждан, а не партии ПДС
21 января
18:38 2021
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Об этом заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

По его словам, возглавляемая им парламентская фракция социалистов провела несколько встреч с другими депутатскими группами для того, чтобы выяснить их мнение относительно сроков проведения досрочных выборов и механизма их запуска.

«Что касается инициативы ПДС, то мы с ней ознакомились. Предложения есть и от других парламентских групп, с которыми мы также ознакомлены. Наше окончательное решение будет одобрено на заседании Республиканского совета ПСРМ. В то же время обращаем внимание, что Майя Санду уже не является председателем ПДС, а президентом страны, и должны учитывать интересы граждан Молдовы, а не интересы партии, которую возглавляла. Проблемы граждан должны приниматься во внимание главой государства, а не личный или партийный рейтинг ПДС. Мы требуем, чтобы все действия происходили в соответствии с высшим законом», – отметил Фуркулицэ.

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