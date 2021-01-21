В течение прошедшего дня, 21 января, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летний мужчина из района Басарабяска, 83-летний мужчина из Бричанского района, 70-летний мужчина из Унгенского района, 58-летняя женщина из Кишинева, 57-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Флорештского района, 67-летняя женщина из Страшенского района, 64-летняя женщина из Каларашского района, 59-летняя женщина из района Басарабяска, 67-летняя женщина из Кишинева, 26-летний мужчина из Теленештского района, 58-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Яловенского района, 55-летняя женщина из Сынжерейского района, 88-летняя женщина из Хынчештского района, 66-летняя женщина из Хынчештского района. На вечер 21 января 145168 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3315 человек умерли от инфекции.