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Газета "Кишиневские новости"

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Монастырская стена для коронавируса – не преграда

10 августа
14:36 2020
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Представители Оперативного штаба по профилактике и предотвращению вирусной инфекции, сообщает ресурс «Новости Приднестровья», нагрянули с проверкой в Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий монастырь в селе Кицканы.

Ранее он был закрыт для прихожан, так как у половины насельников был диагностирован коронавирус, двое из них скончались. «Проведен осмотр помещений на наличие дезинфицирующих средств, антисептиков для рук. Проверено, как осуществляется уборка помещений, какие обеззараживающие растворы применяются, в каких условиях проживают граждане на территории монастыря. Даны рекомендации и проведены беседы. Серьезных нарушений не выявлено», – заявила начальник инспекции УВД города Бендеры Полина Димитрашко. Всего в Приднестровье COVID-19 выявлен у 1603 человек, 54 из них умерли.

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