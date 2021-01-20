Вадим Поздняков, руководитель общественной организации «Декоммунизация. Украина», обнаружил в селе Старые Трояны Одесской области очередного Ленина, сообщает «Думская».

Активист обратился к властям с требованием соблюдать закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов» и разрушить монумент вождю мирового пролетариата. Одесская областная госадминистрация направила селянам письмо, в котором говорится: «Вам необходимо предпринять срочные меры по демонтажу памятника Ленину в селе Старые Трояны. О предпринятых мерах сообщить в государственную администрацию в месячный срок». До этого считалось, что монумент Ильичу остался только селе Калчева Болградского района. Его жители отказываются сносить достопримечательность, ссылаясь на отсутствие средств.