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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Ленин в Одесской области не сдается

Ленин в Одесской области не сдается
20 января
14:38 2021
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Вадим Поздняков, руководитель общественной организации «Декоммунизация. Украина», обнаружил в селе Старые Трояны Одесской области очередного Ленина, сообщает «Думская».

Активист обратился к властям с требованием соблюдать закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов» и разрушить монумент вождю мирового пролетариата. Одесская областная госадминистрация направила селянам письмо, в котором говорится: «Вам необходимо предпринять срочные меры по демонтажу памятника Ленину в селе Старые Трояны. О предпринятых мерах сообщить в государственную администрацию в месячный срок». До этого считалось, что монумент Ильичу остался только селе Калчева Болградского района. Его жители отказываются сносить достопримечательность, ссылаясь на отсутствие средств. 

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