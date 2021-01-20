На своей странице в Facebook президент Майя Санду сообщает, что встретилась накануне в Брюсселе с председателем Европарламента Дэвидом Сассоли.

Глава государства выразили надежду на то, что обмен мнениями с еврочиновником выльется во что-то конкретное. «В беседе с г-ном Сассоли подчеркнула свои приоритеты на посту президента: борьба с коррупцией, ускорение доступа к вакцине против Covid-19 для медработников, получение поддержки для наших фермеров, пострадавших от засухи, и для малых и средних предприятий», – пишет Санду. Днем ранее она о том же говорила с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.