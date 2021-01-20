Глава Гагаузской автономии Ирина Влах призвала конкурентов, намеренных принять участие в выборах в Народное собрание, конкурировать между собой, а не воевать, сообщает Gagauzinfo.md

«Эта кампания должна быть честным и открытым соревнованием идей и проектов для развития Гагаузии. Уверена, что всех нас вне зависимости от разницы во взглядах объединяет желание принять участие в развитии Гагаузии. Также нас объединяет общая цель – сделать Гагаузию лучшим местом для жизни наших детей и внуков», – объявила Влах. Она призвала жителей автономии не устраивать войну «гагаузов с гагаузами». В регионе выборы в Народной собрание пройдут 4 апреля 2021 года.