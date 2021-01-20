Именно из-за действий России во многих европейских странах восстановлен призыв на военную службу, сообщает польский ресурс Defence24.

Еще десять лет назад подобного рода комплектование вооруженных сил считалось чем-то уходящим в прошлое. «Все изменилось в 2014 году из-за действий России», – пишет издание. «Поднялась волна возвращения к всеобщей воинской повинности. Первой призыв вернула подвергшаяся нападению Украина, затем аналогичное решение приняли в Литве, потом в Швеции. На такие шаги пошли те страны, которым непосредственно угрожает опасность», – полагают в издании. Сегодня служба в вооруженных силах не пользуется особой популярностью у молодых европейцев, а потому их приходится отправлять в казармы посредством обязательного призыва.