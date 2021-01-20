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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Петлюра – символ новой Украины

20 января
14:27 2021
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Власти Полтавы объявили конкурс на проект памятника Симону Петлюре – уроженцу города, главе Директории Украинской народной республики, атаману армии и флота, сообщает «Страна».

«Выдающаяся личность Симона Петлюры заслуживает чествования в родном городе с сооружением памятника. С целью удовлетворения инициатив общественности и восстановления исторической справедливости Полтавской областной государственной администрацией объявлено проведение Всеукраинского открытого архитектурного конкурса», – говорится в релизе пресс-службы. Петлюра был убит во Франции в 1926 году анархистом Самуилом Шварцбурдом, уроженцем города Измаил. На суде он заявил, что его поступок – акт мести за еврейские погромы на Украине в 1918 – 1920 годах. В 18 украинских городах, улицы названы в честь Петлюры, в Виннице ему установлен памятник, в 2009 году введена в обращение монета «Симон Петлюра», номиналом 2 гривны.

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