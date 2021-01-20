Победа в юридическом споре, на которую надеются депутаты, опротестовавшие в Конституционном суде Закон о функционировании языком на территории Молдовы, превратится в политический провал. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

Представитель правительства в Конституционном суде напомнил авторам обращения – Дину Плынгэу и Октавиану Цыку – о том, что закон обеспечивает гражданам доступ к информации публичного интереса, а также к общественным услугам. Министр пояснил, что в законе не учитывается количество русских, а число русскоговорящих.

«Мы констатировали, что господа депутаты прямо верят, что нападая на русский язык, у них вырастет политический рейтинг. Напомню им, что они не первые кто так думает. Уважаемые депутаты забыли посетить Тараклию, Гагаузию, где местные жители общаются с ними на русском, так как русский язык является языком межнационального общения», – отметил Нагачевский.

Министр считает, что попытки этих политиков, которых он назвал безответственными, разделить общество по этническим критериям, окажутся провальными, независимо от решения, которое примет Конституционный суд.

«Дорогие депутаты, Победа в юридическом споре превратится в политический провал. У вас достаточно прецедентов. Вы можете вспомнить и об отмене результатов выборов на должность генерального примара Кишинева. С вами даже не надо политически бороться. Вы сами делаете все возможное для политического самоуничтожения. Желаю Вам успеха», – заявил министр в ходе брифинга.

В четверг состоится заседание Конституционного суда по рассмотрению правомерности закона о функционировании языков на территории Молдовы, который был одобрен в конце минувшего года по инициативе депутатов ПСРМ и промульгирован президентом Игорем Додоном.