Игорь Додон поздравил всех православных христиан Молдова с празднованием Собора Святого Пророка Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.

«Иоанн Креститель – один из самых почитаемых святых, причем как в православии, так и в других христианских конфессиях. Именно он крестил Христа в водах Иордана. В этот день завершаются традиционные зимние праздники.

По случаю этого прекрасного праздника желаю всем здоровья, благополучия и всего наилучшего. Многая лета всем, кто носит имя Святого Иоанна Крестителя!» – обратился к верующим Игорь Додон.