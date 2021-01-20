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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поздравил православных христиан

20 января
11:37 2021
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Игорь Додон поздравил всех православных христиан Молдова с празднованием Собора Святого Пророка Иоанна Предтечи и Крестителя Господня.

«Иоанн Креститель – один из самых почитаемых святых, причем как в православии, так и в других христианских конфессиях. Именно он крестил Христа в водах Иордана. В этот день завершаются традиционные зимние праздники.

По случаю этого прекрасного праздника желаю всем здоровья, благополучия и всего наилучшего. Многая лета всем, кто носит имя Святого Иоанна Крестителя!» – обратился к верующим Игорь Додон.

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