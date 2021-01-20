Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил жителей Комрата с главным праздником города – Храмовым днем Собора Иоанна Предтечи.

«Всегда рад подчеркнуть, что людей в Молдове объединяет православная вера, а жители Гагаузской автономии при этом отличаются особо бережным отношением к традициям и обычаям предков, искренним уважением к нашей общей вере и поддержкой молдавской государственности. Желаю всем жителям Комрата крепкого здоровья, мира и процветания!» – написал в соцсетях по случаю праздника лидер социалистов.