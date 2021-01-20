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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Людей в Молдове объединяет православная вера

Игорь Додон: Людей в Молдове объединяет православная вера
20 января
11:37 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил жителей Комрата с главным праздником города – Храмовым днем Собора Иоанна Предтечи.

«Всегда рад подчеркнуть, что людей в Молдове объединяет православная вера, а жители Гагаузской автономии при этом отличаются особо бережным отношением к традициям и обычаям предков, искренним уважением к нашей общей вере и поддержкой молдавской государственности. Желаю всем жителям Комрата крепкого здоровья, мира и процветания!» – написал в соцсетях по случаю праздника лидер социалистов.

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