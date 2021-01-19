В течение прошедшего дня, 19 января, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летний мужчина из Приднестровья, 85-летний мужчина из Приднестровья, 34-летняя женщина из Приднестровья, 84-летняя женщина из Приднестровья, 61-летний мужчина из Приднестровья, 46-летняя женщина из Приднестровья, 82-летняя женщина из Приднестровья, 60-летняя женщина из Приднестровья, 79-летняя женщина из Приднестровья, 69-летняя женщина из Оргеева, 63-летняя женщина из Сорокского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 93-летняя женщина из Кантемирского района, 59-летняя женщина из Сорокского района, 71-летний мужчина из Хынчештского района. На вечер 19 января 143766 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3282 человека умерли от инфекции.