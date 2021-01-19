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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 января 143766 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 января 143766 излечившихся
19 января
18:57 2021
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На сегодняшний день в стране 143766 человек прошли лечение и 3282 умерли от инфекции COVID-19.    На 19 января в Молдове подтверждены 153506 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3831 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 19779 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2233 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 233 в крайне тяжелом состоянии (33 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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