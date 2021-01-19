На сегодняшний день в стране 143766 человек прошли лечение и 3282 умерли от инфекции COVID-19. На 19 января в Молдове подтверждены 153506 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3831 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 19779 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2233 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 233 в крайне тяжелом состоянии (33 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).