На сайте министерства иностранных дел Украины размещено заявление, в котором осуждается задержание в Москве оппозиционного блогера Алексея Навального.

Данный факт украинские дипломаты расценивают как нарушение прав человека и подавление свободы слова. «Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в сфере прав человека, участником которых является Российская Федерация», – говорится в заявлении. Также украинские дипломаты потребовали от Москвы освобождения всех политических заключенных.