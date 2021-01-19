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Газета "Кишиневские новости"

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Киев требует от Москвы освобождения политзаключенных

19 января
17:38 2021
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На сайте министерства иностранных дел Украины размещено заявление, в котором осуждается задержание в Москве оппозиционного блогера Алексея Навального.

Данный факт украинские дипломаты расценивают как нарушение прав человека и подавление свободы слова. «Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, которое системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в сфере прав человека, участником которых является Российская Федерация», – говорится в заявлении. Также украинские дипломаты потребовали от Москвы освобождения всех политических заключенных.

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