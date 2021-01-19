Молдова может хранить 140 тыс. доз вакцины против коронавируса при температуре – 70 градусов, с возможностью увеличения объема еще на 400 тыс. доз. Об этом заявила бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну на своей странице в социальной сети, опубликовав документы с подтверждением своих слов.

Так, Центр общественного здоровья располагает морозильными камерами, обеспечивающими температурный режим минус 20 градусов по Цельсию. В конце января в страну поступят 4 морозильные камеры с режимом работы от минус 20 до минус 70 градусов, приобретенные в рамках Механизма ответа на COVID-19, финансируемого Глобальным фондом.

Виорика Думбрэвяну напомнила, что минздрав начал переговоры о поставках вакцины еще в июле 2020 года, а 30 июля был одобрен доступ Молдовы к вакцине против коронавируса.

Также в декабре Думбрявяну направила официальный запрос на получение вакцины – с указанием общих данных, количества населения, возможности закупки по льготным ценам. В документе Молдова запрашивает объем вакцины, необходимой для 50% населения посредством программы COVAX, из общего количества которого 20% бесплатно, а 30% через закупки по преференциальным ценам. 7 января 2021 года министерство получило подтверждение, что страна может воспользоваться первой партией вакцины до конца января, с возможностью ее применения в начале февраля 2021 года.

Думбрэвяну подчеркнула, что команда минздрава предприняла все меры и использовала все возможности для обеспечения страны вакциной. Бывший министр заверила, что Молдова готова к получению вакцины и процессу иммунизации населения. Она также сообщила, что теперь все усилия необходимо направить на информирование населения.

«Наблюдаю, что как управление пандемией COVID-19, так и кампания по вакцинации используются в спекулятивных целях. Призываю к единству и сотрудничеству, только так можно достичь цели», – написала Думбрэвяну.

Экс-министр правительства Кику подчеркнула, что те, кто сегодня распространяют лживую информацию, должны понести ответственность в условиях, когда необходимо информировать население относительно иммунизации, как это делают страны, у которых одна цель – здоровье граждан.