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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Пусть Крещение Господне дарует благословение семьям

Игорь Додон: Пусть Крещение Господне дарует благословение семьям
19 января
17:37 2021
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Сегодня, в День празднования Крещения Господня Игорь Додон вместе с другими православными совершил обряд купания в открытом водоеме.

«По традиции, на каждое Крещение, вне зависимости от погоды, я окунаюсь в ледяную воду. Сегодня – монастырь в Цигэнешть, рядом с десятками верующих. Это красивый обычай, который закаляет и тело, и душу. Еще раз поздравляю всех с красивыми праздниками. Пусть Крещение Господне дарует нам душевное спокойствие и благословение семьям!» – написал по завершении обряда Игорь Додон.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1v1XQERP3uhHT8i0vu68MT_ioFdw8i2Nb/view?usp=sharing

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