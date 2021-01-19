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Газета "Кишиневские новости"

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Азербайджан увековечит победу в 44-дневной войне

19 января
17:28 2021
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В Баку приступили к строительству мемориального комплекса и музея, посвященных победе в 44-дневной войне над вооруженными силами Армении, сообщает «Военное обозрение».

Объект будет расположен между проспектом Нобеля и бульваром «Белый город». В город свозится захваченная в ходе боев армянская военная техника, она будет выставлена под открытым небом, став элементом мемориального комплекса. Строительные работы идут полным ходом. Неизвестно, будет ли в музее Победы отражено участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха турецких военнослужащих и турецкой боевой техники. Распоряжение о создании комплекса подписал президент Ильхам Алиев еще 3 декабря 2020 года.

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