Омбудсмен Армении Арман Тотоян заявил, что, когда азербайджанский президент говорит об армянском народе, в его риторике просматривается угроза геноцида в отношении соседей, сообщает NEWS.am.

Ильхам Алиев в своих речах проявляет к армянам глубинную ненависть, считает правозащитник Тотоян. «Более того, выражения президента Азербайджана и других общественных деятелей превратились в лозунги, вдохновлявшие на зверства в отношении армян во время этой войны (например «азербайджанские солдаты гонят их, как собак», «Армения – это страна без ценностей… то есть искусственно созданное государство на древних азербайджанских землях», «Азербайджан приходит, чтобы положить конец армянским свадьбам)». По словам Тотояна, именно Алиев вдохновлял военнослужащих на совершение ими военных преступлений.