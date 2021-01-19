Румыния присоединилась к хору демократических государств, осуждающих арест в Москве оппозиционного блогера Алексея Навального.

Министр иностранных дел Богдан Ауреску написал в Twitter: «Задержание лидера российской оппозиции Алексея Навального по возвращении в Россию после того, как он оправился от отравления “Новичком”, недопустимо. Репрессии против оппозиции только потому, что это оппозиция, являются абсолютно недемократическими». Ауреску высказал свою позицию после того, как задержание Навального осудили руководители как минимум десяти стран и международных организаций.