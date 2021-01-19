Вторник, 19 января 2021, 20:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Бухарест осуждает Москву

19 января
17:27 2021
Версия для печати

Румыния присоединилась к хору демократических государств, осуждающих арест в Москве оппозиционного блогера Алексея Навального.

Министр иностранных дел Богдан Ауреску написал в Twitter: «Задержание лидера российской оппозиции Алексея Навального по возвращении в Россию после того, как он оправился от отравления “Новичком”, недопустимо. Репрессии против оппозиции только потому, что это оппозиция, являются абсолютно недемократическими». Ауреску высказал свою позицию после того, как задержание Навального осудили руководители как минимум десяти стран и международных организаций.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,28–0,23%
EUR20,95+0,19%
GBP23,53+0,03%
UAH0,61+0,08%
RON4,30+0,18%
RUB0,23+0,11%

Курсы валют в MDL на 19.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд