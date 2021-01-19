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Газета "Кишиневские новости"

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Правозащитники обвиняют украинских военных в стрельбе по школам

19 января
15:38 2021
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Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала годовой отчет, отражающий положение с правами человека во всем мире, немало внимания в докладе уделено Украине, сообщает «Страна».

Эксперты обратили внимание на то, что зачастую на Донбассе огонь из артиллерии и стрелкового оружия велся по школам и другим образовательным учреждениям. Причем в большинстве своем страдали здания, расположенные на неподконтрольных Киеву территориях. В докладах ООН и ОБСЕ не раз отмечалось, что стрельбу по гражданским объектам ведет украинская сторона. В Киеве же обычно на это отвечают так: сепаратисты и «российские оккупанты» стреляют сами по себе, цель подобных «провокаций» –  скомпрометировать действия законных властей по наведению конституционного порядка.

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