Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала годовой отчет, отражающий положение с правами человека во всем мире, немало внимания в докладе уделено Украине, сообщает «Страна».

Эксперты обратили внимание на то, что зачастую на Донбассе огонь из артиллерии и стрелкового оружия велся по школам и другим образовательным учреждениям. Причем в большинстве своем страдали здания, расположенные на неподконтрольных Киеву территориях. В докладах ООН и ОБСЕ не раз отмечалось, что стрельбу по гражданским объектам ведет украинская сторона. В Киеве же обычно на это отвечают так: сепаратисты и «российские оккупанты» стреляют сами по себе, цель подобных «провокаций» – скомпрометировать действия законных властей по наведению конституционного порядка.