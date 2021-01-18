Мигрантов из центральной Америки встретили слезоточивым газом в Гватемале, передает ВВС.

Около 7 000 мигрантов, преимущественно из Гондураса, нелегально пересекли границу Гватемалы. В попытке сбежать от бедности, они намеревались пройти через Гватемалу, добраться до Мексики, а оттуда уже пересечь границу с США. Ежегодно десятки тысяч жителей Центральной Америки проделывают этот путь, надеясь добраться до Штатов. Власти Гватемалы заявили, что не потерпят массового нарушения своих законов и приняли жесткие меры. Когда мигранты двинулись в сторону границы Гватемалы с Мексикой, они были остановлены военными. Группа солдат перекрыла дорогу, вынуждая нелегалов отступить. Однако не все собирались сдаваться так легко, и между мигрантами и военными произошло столкновение. Служителям правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы не дать иностранцам прорваться к границе. Несколько человек пострадали.