Понедельник, 18 января 2021, 20:52

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Мигрантам из Гондураса досталось от военных в Гватемале

Мигрантам из Гондураса досталось от военных в Гватемале
18 января
19:37 2021
Версия для печати

Мигрантов из центральной Америки встретили слезоточивым газом в Гватемале, передает ВВС.

Около 7 000 мигрантов, преимущественно из Гондураса, нелегально пересекли границу Гватемалы. В попытке сбежать от бедности, они намеревались пройти через Гватемалу, добраться до Мексики, а оттуда уже пересечь границу с США. Ежегодно десятки тысяч жителей Центральной Америки проделывают этот путь, надеясь добраться до Штатов. Власти Гватемалы заявили, что не потерпят массового нарушения своих законов и приняли жесткие меры. Когда мигранты двинулись в сторону границы Гватемалы с Мексикой, они были остановлены военными. Группа солдат перекрыла дорогу, вынуждая нелегалов отступить. Однако не все собирались сдаваться так легко, и между мигрантами и военными произошло столкновение. Служителям правопорядка пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы не дать иностранцам прорваться к границе. Несколько человек пострадали.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,31+0,19%
EUR20,91+0,26%
GBP23,50+0,22%
UAH0,61+0,21%
RON4,29+0,09%
RUB0,23–0,25%

Курсы валют в MDL на 18.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд