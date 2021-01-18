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Газета "Кишиневские новости"

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Как отреагировали США и ЕС на задержание Навального

18 января
19:37 2021
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США и ЕС требуют освобождения Алексея Навального из заключения, пишет ВВС.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан сразу по прилете в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления ядом класса «Новичок». В аэропорту Шереметьево политика встретили сотрудники ФСИН. США и ЕС потребовали немедленного освобождения Навального. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что арестом Навального власти РФ пытаются заткнуть голоса несогласных с их политикой. Представители Германии, Италии, Франции и Великобритании также жестко высказались насчет задержания оппозиционера.

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