США и ЕС требуют освобождения Алексея Навального из заключения, пишет ВВС.

Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан сразу по прилете в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления ядом класса «Новичок». В аэропорту Шереметьево политика встретили сотрудники ФСИН. США и ЕС потребовали немедленного освобождения Навального. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что арестом Навального власти РФ пытаются заткнуть голоса несогласных с их политикой. Представители Германии, Италии, Франции и Великобритании также жестко высказались насчет задержания оппозиционера.