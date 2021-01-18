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Газета "Кишиневские новости"

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Заживо погребенные в шахте китайцы еще живы

Заживо погребенные в шахте китайцы еще живы
18 января
18:57 2021
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Китайские работники, оказавшиеся в ловушке после взрыва в золотодобывающей шахте, все еще живы. Об этом сообщает ВВС.

Неделю назад, 10 января, на золотодобывающей шахте в китайском городе Яньтай прогремел взрыв, в результате которого был завален вход шахты. По словам спасательной группы, на момент происшествия в шахте находились 22 рабочих. Оказавшимся в ловушке сотрудникам удалось отправить спасателям сообщение «не прекращайте попыток добраться до нас» лишь спустя неделю после взрыва. Через узкую расщелину в заваленном ходу были спущены веревки, за которые тянули пострадавшие. Таким образом спасательная группа поняла, что внутри есть выжившие. Заваленным в шахте передали еду, медикаменты, бумагу и карандаши. В записке, которую получили спасатели, говорилось, что 12 человек живы, о состоянии еще 10 рабочих им ничего не известно.

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