Китайские работники, оказавшиеся в ловушке после взрыва в золотодобывающей шахте, все еще живы. Об этом сообщает ВВС.

Неделю назад, 10 января, на золотодобывающей шахте в китайском городе Яньтай прогремел взрыв, в результате которого был завален вход шахты. По словам спасательной группы, на момент происшествия в шахте находились 22 рабочих. Оказавшимся в ловушке сотрудникам удалось отправить спасателям сообщение «не прекращайте попыток добраться до нас» лишь спустя неделю после взрыва. Через узкую расщелину в заваленном ходу были спущены веревки, за которые тянули пострадавшие. Таким образом спасательная группа поняла, что внутри есть выжившие. Заваленным в шахте передали еду, медикаменты, бумагу и карандаши. В записке, которую получили спасатели, говорилось, что 12 человек живы, о состоянии еще 10 рабочих им ничего не известно.