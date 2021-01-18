Методику разработали в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии. Ученые обработали жировые клетки человека специальным составом и получили стволовые клетки, которые могут превращаться в разные виды клеток организма.

Полученные клетки ввели лабораторным мышам, и когда тех травмировали, стволовые клетки стали превращаться в поврежденные ткани, которые необходимо было восстановить. Никаких признаков отторжения зафиксировано не было. Введенные стволовые клетки трансформировались только в ткань, требовавшую заживления, и ни во что другое не перерождались.

Для того, чтобы жировые клетки переродились в стволовые, требуется меньше месяца. Для проведения этого процесса нет необходимости в сложном и дорогом оборудовании. Если клинические испытания покажут, что стволовые клетки, полученные из жировых, безопасны для человека, появится возможность восстанавливать любые поврежденные ткани организма, сообщает Phys.org.