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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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«Умные» стволовые клетки можно изготавливать из жировой ткани

18 января
16:57 2021
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Методику разработали в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии. Ученые обработали жировые клетки человека специальным составом и получили стволовые клетки, которые могут превращаться в разные виды клеток организма.

Полученные клетки ввели лабораторным мышам, и когда тех травмировали, стволовые клетки стали превращаться в поврежденные ткани, которые необходимо было восстановить. Никаких признаков отторжения зафиксировано не было. Введенные стволовые клетки трансформировались только в ткань, требовавшую заживления, и ни во что другое не перерождались.

Для того, чтобы жировые клетки переродились в стволовые, требуется меньше месяца. Для проведения этого процесса нет необходимости в сложном и дорогом оборудовании. Если клинические испытания покажут, что стволовые клетки, полученные из жировых, безопасны для человека, появится возможность восстанавливать любые поврежденные ткани организма, сообщает Phys.org.        

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