О своей договоренности с российскими властями по этому важному вопросу сообщил Игорь Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что достиг данной договоренности в ходе встречи с зам. главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«На прошлой неделе состоялся визит в Москву, где у меня были рабочие встречи. Так, в ходе одной из них – с господином Козаком – мы договорились о том, что Молдова получит несколько сот тысяч доз российской вакцины «Sputnik», чтобы начать иммунизацию», – заявил Додон.

Председатель ПСРМ уточнил, что уже начаты подготовительные работы для регистрации медикамента в Молдове.

«Надеюсь, что не будет искусственных препятствий с тем, чтобы в скором времени российская вакцина оказалась в Кишиневе. У нас уже есть договоренность с российской стороной», – отметил Додон.