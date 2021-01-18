Социалисты обвиняют Майю Санду в попытке узурпации власти.

Если президент Молдовы и ее сообщники будут продолжать нарушать конституционные нормы, мы сохраняем за собой право предпринять все законные действия в отношении главы государства, включая массовые протесты против узурпаторов. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон после заседания Исполкома формирования.

Наблюдается все больше очевидных попыток узурпации власти президентом страны. Все эти действия Майи Санду приведут к негативным последствиям для граждан.

«Президент, если продолжит таким же образом… – это узурпация власти в Молдове. Я убежден, что перед администрацией президента соберутся десятки тысяч людей на протест, в случае если президент продолжит нарушать Конституцию», – заявил Додон.

Лидер ПСРМ отметил, что единственным решением для роспуска парламента и начала процесса досрочных парламентских выборов является выдвижение президентом Майей Санду кандидата на должность премьер-министра и последующее неголосование за него.

Игорь Додон считает, что своим ответом Конституционный суд «дал по носу» Майе Санду. Председатель ПСРМ призвал правые силы к диалогу о разработке дорожной карты для начала досрочных выборов. Додон заявил, что из двух вариантов, изложенных в Конституции, ПСРМ выступает за тот, который предполагает неголосование за правительство.

«Мы категорически против того, чтобы парламент не работал 90 дней. У нас пандемия, экономический кризис. Парламент должен принимать законы. Второй вариант, о котором некоторые думают, пусть выкинут его из головы. У нас законопроекты, которых ждут граждане, и мы должны за них голосовать, участвуя в заседаниях парламента», – сказал Додон.

ПСРМ потребовал у президента Майи Санду выдвинуть кандидата на должность премьера до 1 февраля – даты начала весенне-летней сессии парламента.