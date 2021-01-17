Освоение космоса достигло таких масштабов, что сегодня на орбитах летают уже около тридцати пяти тысяч искусственных объектов: вышедшие из строя спутники и обломки различных ракет. И это только крупные объекты. Если же говорить о мелких, то их больше в разы. А контролировать удается нахождение лишь отдельной части самых крупных объектов. И весь этот космический мусор становится настоящее преградой для новых полетов. Потому что если космический аппарат на относительно небольшой скорости до двадцати семи километров в секунду столкнется с крохотным, сантиметровым кусочком такого мусора, произойдет полное уничтожение ракеты.

Таких «мусорных островов» в космосе уже два – на околоземной орбите, где летают Международная космическая станция, пилотируемые корабли Китая и навигационные спутники, а также на геостационарной орбите, где функционируют спутники связи и наблюдения за погодой. К началу 2019 года на различных орбитах находились свыше пяти тысяч спутников, но больше половины из них уже превратились в космический мусор. А через десять лет уже десятки тысяч объектов пополнят объем космического мусора.

В Великобритании уже разрабатываются аппараты для сбора мусора и транспортировки его в плотные слои атмосферы, где он будет сгорать. Подобные проекты разрабатываются в США, Японии и Китае. Но все они пока далеки от завершения, а проблема становится острее буквально с каждым днем, пишет «Daily mail».