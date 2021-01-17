Правоохранительные органы российской столицы раскрыли организованную преступную группу, которая промышляла нелегальной регистрацией мигрантов. Злоумышленники ухитрились всего за год зарегистрировать в одном помещении сто шестьдесят семь тысяч (!) незаконных мигрантов. Соответственно, находились они на территории Российской Федерации также незаконно.

С каждого регистрируемого взимали плату от двух с половиной до пяти тысяч рублей, то есть за год заработок преступников составил как минимум пять миллионов. Группа состояла из семи человек, организатор скрывается и объявлен в розыск. Часть его подельников предпочла сотрудничать со следствием и назвала и имена соучастников, и чиновника, который оказывал соответствующие услуги по регистрации, естественно, небескорыстно.

Обвинение по делу готово и в ближайшее время преступники предстанут перед судом, пишет moskvichmag.ru.