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Газета "Кишиневские новости"

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В Москве за год зарегистрировали по одному адресу 167000 мигрантов

17 января
19:38 2021
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Правоохранительные органы российской столицы раскрыли организованную преступную группу, которая промышляла нелегальной регистрацией мигрантов. Злоумышленники ухитрились всего за год зарегистрировать в одном помещении сто шестьдесят семь тысяч (!) незаконных мигрантов. Соответственно, находились они на территории Российской Федерации также незаконно.

С каждого регистрируемого взимали плату от двух с половиной до пяти тысяч рублей, то есть за год заработок преступников составил как минимум пять миллионов. Группа состояла из семи человек, организатор скрывается и объявлен в розыск. Часть его подельников предпочла сотрудничать со следствием и назвала и имена соучастников, и чиновника, который оказывал соответствующие услуги по регистрации, естественно, небескорыстно.

Обвинение по делу готово и в ближайшее время преступники предстанут перед судом, пишет moskvichmag.ru.    

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