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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Морские водоросли борются с пластиковым загрязнением океана

Морские водоросли борются с пластиковым загрязнением океана
17 января
13:27 2021
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Известно, что в океанах с каждым годом накапливается все больше пластикового мусора. С началом пандемии его количество еще увеличилось за счет использованных средств индивидуальной защиты. Но ученые из Университета Барселоны в Испании обнаружили, что природа начала самостоятельно избавляться от такого загрязнения. Оказалось, что прибрежные водоросли способны  задерживать пластиковый мусор близ суши, не позволяя ему уплывать далеко в море.

Речь, в частности, идет о морской водоросли посидонии океанской. Она образует большие плантации длиной до семисот километров и имеет свойство превращаться в огромные шары. Их можно видеть после штормов, когда волны выносят эти образования на берег. Так вот в этих шарах запутываются частицы пластика, и ученые считают, что один килограмм растений способен удержать до полутора тысяч микрочастиц пластика. А в год «производительность» водорослей может достигать почти девятисот миллионов микрочастиц, и это гораздо эффективнее, чем у других морских растений или песка, пишет журнал «Scientific Reports».

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