Климат Заполярья суровый, но там живут и работают люди. И они должны быть надежно защищены от запредельных холодов, которые там регулярно фиксируются зимой.

За разработку проектов домов, которые как нельзя лучше отвечают требованиям создания комфортных условий проживания за Полярным кругом, взялись специалисты из университетов России, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Уже созданы две лаборатории – в Петрозаводске и Мурманске. Это деревянные дома площадью свыше семидесяти квадратных метров, оборудованные современными энергоэффективными установками. Одна часть строений возведена по каркасной технологии, другая представляет собой двойной сруб. В принципе, последний вариант предпочтительнее, поскольку лучше удерживает тепло. Однако в Мурманской области отсутствует достаточное количество леса для массового строительства именно таких домов.

В стены вмонтирована система датчиков, предназначенная для постоянного мониторинга температуры и уровня влажности в помещениях и потерь тепловой энергии. Цель лабораторий – проверить эффективность современных теплоизоляционных материалов, в частности, «зеленой» крыши, а также систем отопления и вентиляции, использования в условиях Крайнего Севера альтернативных источников энергии и систем «умного дома» на основе искусственного интеллекта, сообщает «The Arctic».