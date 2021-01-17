В Индонезии ученые обнаружили самый старый в мире наскальный рисунок. На стене одной из пещер изображена свинья в натуральную величину, а рядом с ней еще две поменьше.

Любопытно, что такие свиньи и сегодня живут на острове Сулавеси, где и находится пещера. По мнению специалистов, эти свиньи были не только объектом охоты, их пытались приручить, то есть животные эти очень ценились, потому, возможно, их и запечатлели.

До сих пор считалось, что впервые запечатлевать изображения в камне стали жители Европейского континента в Ледниковый период. Но свежая находка позволяет утверждать, что еще раньше это делали обитатели современной Индонезии. Возраст портрета свиньи – сорок пять тысяч лет. Дело в том, что отдаленная местность, где находится пещера, полностью изолирована от внешнего мира, и попасть туда человеку с Запада было просто нереально.

Прежние чемпионы по древности наскальных рисунков также были найдены в Индонезии, но они более чем на тысячелетие «моложе» вновь обнаруженных, пишет «Science Alert».