Кинокомпания Warner Bros. выпустит фильм «Годзилла против Конга» на два месяца раньше премьеры, сообщает Variety.

Пока подавляющее большинство премьер переносятся на год, а то и на два, киностудия Warner Bros. принимает неожиданное и рискованное решение выпустить свой новый фильм «Годзилла против Конга» раньше времени. Изначально дата выхода фильма была назначена на 21-ое мая, тогда как теперь лента окажется в кинотеатрах 26-го марта. «Годзиллу» можно будет посмотреть также на стриминговой платформе HBO Max. Сай-фай «Годзилла против Конга» обошелся в $ 160 млн и вряд ли сможет окупиться в кинотеатрах, пока в большинстве стран еще бушует пандемия. А в силу того, что платформа HBO Max доступна только на территории США, международной аудитории попросту не оставили выбора. Таким образом Warner Bros. надеяться стимулировать иностранных граждан идти в кинотеатры и тратиться на покупку билетов. К сожалению, во многих европейских государствах кинотеатры попросту закрыты, так что вряд ли кинокомпания сможет сорвать большой куш.