Вирусная песня музыканта Тома Розенталя и его трехлетней дочери про влюбленных динозавров стала детской книжкой! Эту очаровательную новость сообщает ВВС.

Примерно год назад музыкант Том Розенталь записал вместе со своей тогда еще трехлетней дочерью Фенн песню «Влюбленные динозавры». Песня очень быстро стала хитом и завирусилась в сети. Сразу после этого Тома и маленькую Фенн завалили предложениями и рекламными контрактами. Год спустя полюбившиеся интернет аудитории «Влюбленные динозавры» превратились из песни в детскую книжку с картинками. Книга писалась под чутким руководством малютки Фенн, которая не стеснялась вносить существенные коррективы в повествование и дизайн динозавров.