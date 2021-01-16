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Газета "Кишиневские новости"

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С 17 по 31 января три знака зодиака обретут любовь и счастье

С 17 по 31 января три знака зодиака обретут любовь и счастье
16 января
00:47 2021
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Начался новый год, который принес с собой мечты, надежды на счастье и на встречу с тем единственным человеком, который подарит долгожданную любовь. Для представителей трёх зодиакальных созвездий эти мечты осуществятся совсем скоро. Астрологи обещают им встречу с любовью, ещё до конца января.

Кто же эти счастливчики?

ТЕЛЕЦ

Для одиноких представителей этого знака зодиака наступает светлая полоса в личной жизни. Тельцов, основательных и серьезных, закружит в водовороте любви. А так как они очень серьезно относятся к отношениям с противоположным полом, то астрологи им рекомендуют впустить в свою жизнь любовь и наслаждаться счастьем.

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