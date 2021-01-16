Начался новый год, который принес с собой мечты, надежды на счастье и на встречу с тем единственным человеком, который подарит долгожданную любовь. Для представителей трёх зодиакальных созвездий эти мечты осуществятся совсем скоро. Астрологи обещают им встречу с любовью, ещё до конца января.

Кто же эти счастливчики?

ТЕЛЕЦ

Для одиноких представителей этого знака зодиака наступает светлая полоса в личной жизни. Тельцов, основательных и серьезных, закружит в водовороте любви. А так как они очень серьезно относятся к отношениям с противоположным полом, то астрологи им рекомендуют впустить в свою жизнь любовь и наслаждаться счастьем.