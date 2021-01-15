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Газета "Кишиневские новости"

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Цырдя: Ставка Санду на хаос может сыграть против неё самой

Цырдя: Ставка Санду на хаос может сыграть против неё самой
15 января
19:07 2021
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«Любопытная ситуация сложилась в Молдове. Парламентского большинства нет. Правительство ушло в отставку. Кандидатуры премьер-министра тоже нет. Президент Санду отказывается выдвигать её, хотя Конституция обязывает. Одновременно Санду начала войну с генпрокурором, пытаясь сместить и его, как ранее премьер-министра. Также Санду стоит за информационной кампанией по дискредитации мэра столицы Ивана Чебана. Партнёры Санду из ППДП начали её критиковать за отсутствие плана, непоследовательность, нерешительность. Многие юристы (Н.Ешану, М.Катанэ) и даже министр юстиции Ф.Нагачевский обвиняют Санду в нарушении Конституции, ослаблении правового государства. Похоже, Майя Санду желает обезглавить и парализовать все главные институты государства: парламент, правительство, генпрокуратуру и мэрию столицы, дабы остаться единственным центром власти. Но это всё будет происходить на фоне абсолютного хаоса. И вряд ли она сможет опять всю вину и ответственность переложить на Игоря Додона. Ставка Санду на хаос может сыграть против неё самой», – убежден Цырдя.

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