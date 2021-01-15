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Газета "Кишиневские новости"

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Wikipedia празднует 20-летие

Wikipedia празднует 20-летие
15 января
18:58 2021
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Сегодня свою юбилей отмечает онлайн энциклопедия Wikipedia, передает ВВС.

Легендарная энциклопедия, не раз помогавшая школьникам писать эссе и рефераты, была запущена 15-го января 2001 года. Предприниматели Джимми Уэйлс и Ларри Сангер – именно те, кому все пользователи интернета обязаны всезнающей энциклопедией. Wikipedia или сокращенно Wiki занимает 15-ую строчку в списке самых популярных сайтов сети. Статьи на Wiki доступны на 300 различных языках. Энциклопедия открытая, что означает – любой желающий может создать статью, о чем угодно или внести коррективы на свой вкус в чужой статье. Корректность представленных фактов проверяет сообщество волонтеров, выступающих в роли модераторов.

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