Сегодня свою юбилей отмечает онлайн энциклопедия Wikipedia, передает ВВС.

Легендарная энциклопедия, не раз помогавшая школьникам писать эссе и рефераты, была запущена 15-го января 2001 года. Предприниматели Джимми Уэйлс и Ларри Сангер – именно те, кому все пользователи интернета обязаны всезнающей энциклопедией. Wikipedia или сокращенно Wiki занимает 15-ую строчку в списке самых популярных сайтов сети. Статьи на Wiki доступны на 300 различных языках. Энциклопедия открытая, что означает – любой желающий может создать статью, о чем угодно или внести коррективы на свой вкус в чужой статье. Корректность представленных фактов проверяет сообщество волонтеров, выступающих в роли модераторов.