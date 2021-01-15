Немецкий спортивный врач был приговорен к пяти годам тюремного заключения за практику кровяного допинга с 2012 по 2019 года. Об этом сообщает ВВС.

Помимо пятилетнего заключения, Марк Шмидт был оштрафован мюнхенским судом на 158 тыс. евро и отстранен от медицинской деятельности на три года. Следствие выявило, что Шмидт предоставлял допинг лыжникам и велосипедистам. Спортивный врач был арестован в феврале 2019 года, во время проведения кубка мира по лыжным гонкам. Незадолго до начала соревнований несколько спортсменов были дисквалифицированы за допинг. Последовавшее расследование привело полицейских к Шмидту. Врач «специализировался» в кровяном допинге. Кровяной допинг – это искусственное усиление способности эритроцитов обогащать мышцы кислородом, за счет переливания свой же крови.