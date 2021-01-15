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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 января 141975 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 января 141975 излечившихся
15 января
18:57 2021
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На сегодняшний день в стране 141975 человек прошли лечение и 3228 умерли от инфекции COVID-19.   На 15 января в Молдове подтверждены 152263 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3966 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18357 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2291 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 224 в крайне тяжелом состоянии (40 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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