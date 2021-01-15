В течение прошедшего дня, 15 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летний мужчина из Кишинева, 52-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Кишинева, 60-летняя женщина из Сорокского района, 66-летняя женщина из муниципия Бельцы, 85-летняя женщина из Единецкого района, 65-летняя женщина из Кишинева, 57-летний мужчина из муниципия Бельцы, 72-летняя женщина из Фалештского района, 77-летний мужчина из муниципия Бельцы, 54-летняя женщина из Кишинева, 77-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Каушанского района, 59-летний мужчина из Каушанского района, 57-летний мужчина из Каушанского района, 41-летний мужчина из Кишинева. На вечер 15 января 141975 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3228 человек умерли от инфекции.