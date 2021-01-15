Министр юстиции Фадей Нагачевский считает, что Майя Санду обязана предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, в противном случае она нарушит Конституцию, об этом чиновник написал в социальных сетях.

Намерение Санду подвести законодательный орган к самороспуску – не лучшая идея, полагает министр. «С политической точки зрения, сегодня создается впечатление, что президент пытается спровоцировать роспуск парламента из-за не утверждения правительства… Не буду говорить о юридических и политических последствиях, в случае серьезного нарушения Конституции и присяги, – лишь упомяну, что подобные формулы я рассматриваю как находящиеся на грани злоупотребления законом и узурпацией власти», – пишет Нагачевский. Он считает: принять решение о блокировании работы законодательного органа могут только парламентские фракции, и Санду здесь – лишний элемент.